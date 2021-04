Japanse wereldkampioene doet schokkende onthulling over misbruik technisch directeur

De Japanse karateka openbaarde details over de mishandelingen via een blog. Kagawa gebruikte volgens haar het zwaard als trainingsattribuut om trappen en stoten te ontwijken, maar sloeg vaak de karateka in haar gezicht, met blauwe ogen en beurse plekken als gevolg. Ook andere karateka’s uit de olympische selectie waren slachtoffer van Kagawa, die volgens Uekusa ook de gewoonte had de karateka’s uit te schelden.

,,Het werd voor mij steeds moeilijker mijn instructeur te zien. Op weg naar de dojo barstte ik vaak al in tranen uit”, aldus Uekusa. ,,Trainen in zo’n verstikkende omgeving leverde me veel stress op. Het kwam voor dat ik het niet kon opbrengen naar de training te gaan en gewoon thuisbleef.”



Uekusa is de wereldkampioene van 2016 en komt op de Spelen in Tokio uit in de klasse tot 61 kilogram van het onderdeel kumite. Karate maakt deze zomer zijn debuut als olympische sport in Japan.



Tot op heden heeft technisch directeur Kagawa alle beschuldigingen ontkend.