Jarige Van Vleuten wint ook op mountainbike

Rupp en Dibaba winnen marathon in Chicago

17:41 Als eerste Amerikaan in vijftien jaar heeft Galen Rupp zondag de marathon van Chicago gewonnen. De 31-jarige Rupp voerde in de slotfase van de wedstrijd over 42,195 kilometer het tempo op en snelde naar de winst in 2 uur, 9 minuten en 20 seconden. De Keniaan Abel Kirui, de winnaar van vorig jaar, eindigde als tweede in 2.09.48. Het brons ging naar zijn landgenoot Bernard Kipyego (2.10.23).