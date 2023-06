Jeffrey Herlings kan wereldtitel vergeten: ‘Het was een heel net breukje, maar het gaat wel om mijn nek’

Handballer Kay Smits is ‘helemaal verrot’, maar staat wel in finale Champions League

,,Helemaal verrot’’, is handballer Kay Smits na de halve finale van de Champions League. Maar de overwinning van SC Magdeburg tegen Barcelona - geforceerd via een reeks strafworpen - maakt alles goed voor de Limburger, die zondag de eerste Nederlander kan worden die de belangrijkste beker voor clubs in handen krijgt. Want Luc Steins mist met Paris Saint-Germain de finale opnieuw.