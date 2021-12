Jeffrey Herlings rouwt om bij lawine omgekomen kamergenoot: ‘Je was als een kleine broer’

Bij een lawine in Oostenrijk zijn drie skiërs omgekomen. Onder hen de talentvolle Oostenrijkse motorcrosser René Hofer, een kamer- en ploeggenoot van wereldkampioen Jeffrey Herlings. De Brabander is in shock, zegt hij op Instagram. ,,Ik ben mentaal helemaal gesloopt. Ik kan het niet geloven.”

Hofer, die slechts 19 jaar is geworden, was ondanks zijn jonge leeftijd een groot talent. Hij werd in 2016 junior-wereldkampioen in de klasse van 85 kubieke centimeter. In 2017 stapte hij over naar de EMX125 en eindigde als vijfde. In 2019 werd hij vierde in de EMX250 en beleefde zijn eerste WK-optredens.

In 2020 maakte hij zijn debuut in het Wereldkampioenschap MX2 als KTM-fabrieksrijder, maar moest vanwege een blessure een lange pauze nemen. In 2021 stond de veelbelovende motocrosser voor het eerst op het podium tijdens de Duitse Grand Prix in Talessel en vierde eind oktober zelfs zijn eerste MX2 Grand Prix-overwinning in Pietramurata.

Hofer eindigde het WK-seizoen 2021 op de zesde plaats in de algemene rangschikking, onder andere achter Herlings. Hij reageert met grote verslagenheid op het slechte nieuws. ,,Ik kan het niet geloven. We hebben samen zoveel tijd doorgebracht, deelden vorige week nog een hotelkamer in Italië. Nu ben je in de hemel. Mijn hart is gebroken, mijn lichaam leeg en mijn hoofd kan het nog niet geloven. Je was als een kleine broer die vaak advies vroeg en we hebben samen zo vaak gelachen. Mijn gedachten en medeleven gaan uit naar je familie. Ik hou van je bro”, schrijft hij op Instagram.

Het ongeval gebeurde zaterdag op de Lackenspitze bij Tweng in het Salzburgerland Lungau op een hoogte van ongeveer 2400 meter, meldt de politie. De drie dodelijke slachtoffers werden bedolven onder de sneeuw en twee van hen werden dood teruggevonden. De derde werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf daar. De twee gewonden kwamen niet onder de sneeuw terecht. Alle slachtoffers maakten deel uit van een groep van elf Oostenrijkers onder de dertig jaar die aan het skiën waren.

