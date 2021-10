Jeffrey Herlings terug aan kop in WK met winst GP Frankrijk

Als iedereen fit is bij AGOVV kunnen er mooie dingen gebeuren in de zaal, winst op ZVV Den Haag

11:34 Bij hun lang tegemoet geziene terugkeer in sporthal Mheenpark lieten de zaalvoetballers van AGOVV er vrijdagavond geen gras over groeien. De Apeldoornse eredivisionist prikte ze er gemakkelijk in bij de eerste thuiswedstrijd in de inmiddels voormalige vaccinatielocatie in Zevenhuizen. De equipe van coach Serkan Kav versloeg het als tiende geklasseerde ZVV Den Haag vrijdagavond overtuigend met 9-2.