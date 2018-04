Jenneke straalt voor thuispubliek, Vidal kijkt naar Juve

SportbytesVeel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken en delen op social media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Jenneke straalt voor thuispubliek

Van 4 tot en met 15 april worden in het Carrara Stadium in Gold Coast (Australië) de Commonwealth Games 2018 gehouden. De Australische atlete Michelle Jenneke (24) geniet overduidelijk van de sfeer in het stadion. Australië gaat ruim bovenaan in het algemeen klassement, met voorlopig al 156 verzamelde medailles.

This moment 😍 Being announced in front of a home crowd is something I'll never forget #gc2018 22.9k Likes, 434 Comments - Michelle Jenneke (@mjenneke93) on Instagram: "This moment 😍 Being announced in front of a home crowd is something I'll never forget #gc2018"

Vetter op trainingskamp in Florida

De Amsterdamse atlete Anouk Vetter (25) is op trainingskamp in Florida, in voorbereiding op het nieuwe atletiekseizoen. Zo te zien mag ze niet klagen over de weersomstandigheden daar.

Justin feliciteert Ruben met contract bij FC Utrecht

Het voetbaltalent in de familie Kluivert lijkt oneindig. Vader Patrick maakte furore bij Ajax, FC Barcelona en Oranje. Zijn zoon Justin (18) doet het goed bij Ajax en debuteerde onlangs in het Nederlands elftal, terwijl Quincy (20) bij Vitesse speelt en Shane (10) in de jeugdopleiding van FC Barcelona zit en ondertussen recepten schrijft voor zijn kookboeken. Nu is daar ook Ruben Kluivert, 17 jaar en verdediger. Komende zomer maakt hij de overstap van de Amsterdamse amateurclub AFC naar FC Utrecht, waar hij vandaag zijn contract zette onder een jeugdcontract. FC Utrecht troefde daarmee AZ en Vitesse af.

Volledig scherm Ruben Kluivert (17) is trots op het shirt van zijn nieuwe club. © Instagram.com/justink_

Volledig scherm Ruben Kluivert (17) in het shirt van zijn nieuwe club FC Utrecht. © Instagram.com/ruben_kluivert

Anouk en Fresia verzopen in Dublin

Anouk Hoogendijk en Fresia Cousiño Arias waren dinsdagavond aanwezig in Dublin om voor SBS9 de analyse te doen van de wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen tegen Ierland (0-2 winst). Het resultaat was mooi, het weer in Dublin iets minder.

Smiling in real Dublin weather 😏🌧️ #2verzopenkatjes #wel3punten #enveelkijkersoptv 397 Likes, 3 Comments - Anouk Hoogendijk (@anoukhoogendijk) on Instagram: "Smiling in real Dublin weather 😏🌧️ #2verzopenkatjes #wel3punten #enveelkijkersoptv"

Vidal heeft ook oog voor oude club

Arturo Vidal zat gisteravond geblesseerd op de tribune tijdens Bayern München - Sevilla. Daar was het niet heel spannend en dus keek de Chileense middenvelder in de slotfase naar de ontknoping bij Real Madrid - Juventus. Vidal was het overduidelijk niet eens met de strafschop die in blessuretijd werd gegeven tegen zijn oude club.

Fabrizio Romano on Twitter Former Juventus player, Arturo Vidal, is not happy with Cristiano Ronaldo penalty... during Bayern-Sevilla 😮 https://t.co/p0ViVTxGsD

Volledig scherm Arturo Vidal kijkt in het stadion van Bayern München naar de slotfase van Real Madrid - Juventus. © Twitter

Diego Costa en Koke hebben zin in return