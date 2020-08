Jetlag nekt Luiten, Besseling elfde in Wales

De zesvoudig winnaar op de Europese Tour vreesde al dat het een moeilijke dag zou worden, want hij was maandag met een flinke jetlag uit San Francisco gekomen, waar hij had meegedaan aan de major US PGA Championship. ,,De afgelopen dagen waren pittig”, schreef hij eerder op zijn website. ,,De hitte helpt niet als je van een jetlag probeert af te komen. Op de baan is het snikheet en in het hotel is het niet veel aangenamer. Er is airco, maar die werkt niet of nauwelijks. Het is dus even bikkelen, maar dat hoort bij het leven van een Tourpro, mij zul je daar niet over horen klagen.”