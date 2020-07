Jon Rahm na toernooiwinst nieuwe nummer 1, Luiten terug in top 100

,,Toen ik dertien of veertien jaar was, zei ik al dat ik de nummer 1 wilde worden. Het is gelukt, ik heb er geen woorden voor”, zei Rahm, die de slotronde in ging met een voorsprong van vier slagen. Onder lastige omstandigheden, met veel wind en regen, legde hij de vierde ronde op de Muirfield Golf Club af in 75 slagen (+3). Met een totaal van 279 had de Spanjaard drie slagen voorsprong op de Amerikaan Ryan Palmer.

Rahm zag zijn royale voorsprong op de laatste negen holes nog bijna in gevaar komen. De Spanjaard moest een aantal bogeys invullen op zijn scorekaart en kreeg zelfs voor straf twee slagen erbij, omdat hij de bal op de zestiende hole per ongeluk liet bewegen terwijl hij z’n slag aan het oefenen was. Rahm wist die bal vanuit het gras in één keer in het putje te slaan en vierde uitbundig een birdie. Hij hoorde pas na de laatste hole dat hij twee slagen extra had gekregen omdat het balletje al voor het slaan licht had bewogen. ,,Echt? Als de bal heeft bewogen, dan zij dat zo”, zei Rahm. ,,Het verandert niets aan de uitkomst van het toernooi.”