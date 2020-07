Jon Rahm na toernooiwinst nieuwe nummer 1

,,Toen ik dertien of veertien jaar was, zei ik al dat ik de nummer 1 wilde worden. Het is gelukt, ik heb er geen woorden voor”, zei Rahm, die de slotronde in ging met een voorsprong van vier slagen. Onder lastige omstandigheden, met veel wind en regen, legde hij de vierde ronde op de Muirfield Golf Club af in 75 slagen (+3). Met een totaal van 279 had de Spanjaard drie slagen voorsprong op de Amerikaan Ryan Palmer. De onttroonde McIlroy eindigde met 292 op de gedeelde 32e plaats.