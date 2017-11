Jonker leidt hockeysters met twee goals ruim langs Nieuw-Zeeland

Bij rust leidde Oranje al met 2-0 dankzij fraaie treffers van Kelly Jonker en Maartje Krekelaar. Na de pauze verdubbelden Frédérique Matla en nogmaals Jonker de score.

Het Nederlands team was het min of meer aan zijn stand verplicht te winnen van Nieuw-Zeeland. Oranje is de fiere leider van de wereldranglijst, waarop de 'Black Sticks' vijfde staan. In de wedstrijd was dat terug te zien, want de formatie van Annan speelde beter en kreeg meer kansen.

De eerste echte kans in de elfde minuut was meteen raak. Jonker sloeg de bal vanaf de rand van de cirkel met een harde backhand in de rechterhoek. Vier minuten later tikte Lidewij Welten de bal door naar Krekelaar, die oog in oog met de Nieuw-Zeelandse keepster feilloos afrondde.

Matla zorgde in de 39ste minuut voor de 3-0. Ze reageerde alert op een lange pass van Caia van Maasakker. Jonker zette in de 48ste minuut de stand op 4-0 door in de punt van de aanval een voorzet vanaf de zijkant in te tippen.

De zege op Nieuw-Zeeland was de veertiende op rij voor Nederland. De ploeg van Annan heeft alles gewonnen sinds de nederlaag van 1-0 tegen België op 29 juli van dit jaar.