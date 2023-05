Joost Luiten beleeft ‘moeilijke dag’ op KLM Open: ‘Het was overleven’

Met zes van de vijftien gestarte Nederlandse golfers gaat het KLM Open dit weekeinde verder op de baan van Bernardus in Cromvoirt. Natuurlijk met Joost Luiten, al moest de tweevoudig toernooiwinnaar daar flink voor aan de bak. „Het was overleven op een moeilijke dag”, aldus de 37-jarige Bleiswijker.

Joost Luiten begon met een score van -5 aan dag twee van het internationale golftoernooi in het Brabantse Cromvoirt en eindigde daar ook mee. Zijn tweede achttien holes op Bernardus golf wist hij af te sluiten met een birdie (één onder par) op de laatste.

Op de vrijdag wordt de schifting in het klassement gemaakt, de zogeheten cut. Dat betekent dat de helft van het deelnemersveld naar huis kan, de ‘gelukkigen’ mogen nog twee dagen spelen voor de prijzen. Dat is Luiten zaterdag en zondag zeker van plan.

Hier een topklasse­ring halen zit er nog steeds in, bovenaan op het leader­board staat alles dicht bij elkaar Joost Luiten

De zesvoudig winnaar op de Europese Tour hoopt dan wel iets meer van zijn spel van donderdag in huis te hebben. „Toen liep alles vanzelf, voelde alles goed. Er zijn maar weinig van dat soort dagen in het jaar, waarop je echt vrijuit kan spelen en alle ballen vallen. De meeste dagen is het gewoon keihard vechten tegen jezelf, de elementen en de baan. Die speelde vandaag een stuk lastiger dan donderdag, ondermeer door de wind en de posities van de vlaggen. Van die kleine dingetjes. Als je zelf dan niet zo lekker speelt, wordt het een lastig verhaal.”

Topklassering is mogelijk

Die laatste vier slagen op de par 5 laatste hole gaven Luiten een fijn gevoel. „Je kan beter goed dan slecht eindigen. Een bogey (één boven par) op de eerste of laatste hole telt even zwaar mee, maar je gevoel is toch anders als je met een birdie van de baan stapt. Dat neem ik mee naar zaterdag. Hier een topklassering halen zit er nog steeds in, bovenaan op het leaderboard staat alles dicht bij elkaar. De nummer één (de Spanjaar Jorge Campillo, red.) staat op - 10. Als ik speel zoals op donderdag, is er veel mogelijk.”

Volledig scherm Jorge Campillo © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Van titelverdediger Victor Perez zal Luiten geen last hebben. De winnaar van het KLM Open van vorig jaar haalde in de 103de editie de cut niet. Dat geldt niet voor in totaal zes Nederlandse spelers, met behalve Luiten ook nog van de partij Lars van Meijel (-1), Vince van Veen (-1), Rowin Caron (-4), amateur Lars van der Vight (par) en Daan Huizing (-1).

Nekblessure door tandproblemen

Laatstgenoemde stond lange tijd aan de kant met een nekblessure, die was ontstaan als gevolg van tandproblemen. Natuurlijk was hij zeer gelukkig met zijn ticket voor het weekeinde. „Het is mijn eerste toernooi sinds 2,5 maanden tijd. Het ging vandaag heel goed, ik sloeg zeven birdies.” Met drie bogeys leverde dat saemn een dagscore op van -4 en -1 voor het algemeen klassement. „Ik ben vooral heel blij dat ik hier nog twee dagen extra mag spelen.”

Het toernooi gaat zaterdagmorgen om 7.00 uur van start met 81 golfers. De laatste flight vertrekt om 12.00 uur. Dat geldt ook voor zondag.

