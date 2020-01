Joost Luiten geeft goede start weg in Dubai

Spectacu­lair debuut 19-jarige Williamson in NBA

8:40 Het Amerikaanse basketbaltalent Zion Williamson heeft een opvallend debuut gemaakt in de NBA. De 19-jarige Williamson werd vorig jaar als nummer 1 bij de jaarlijkse 'draft' binnengehaald door New Orleans Pelicans. De Amerikaan moest lang wachten tot hij zijn eerste minuten in de NBA kon maken, omdat hij in de voorbereiding op het seizoen een knieblessure opliep en geopereerd moest worden.