Joost Luiten is terug na golfdepressie: ‘Ik wilde mijn been breken, zodat ik niet verder hoefde te spelen’

Door Ralph Blijlevens



Om te beginnen moeten we terug naar de laatste twee toernooien van Joost Luiten. Allereerst het Dutch Open, afgelopen mei op Bernardus in Cromvoirt. De tweevoudig toernooiwinnaar (2013 en 2016) staat na de eerste dag bovenaan op het leaderboard, maar kukelt in de dagen die volgen ongenadig hard omlaag. De 36-jarige Bleiswijker neemt geen blad voor de mond, noemt zijn spel dramatisch en zegt: ,,Ik schaam me gewoon om op de golfbaan te lopen. Dit is mentaal heel zwaar, het doet erg pijn.’’