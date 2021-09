Joost Luiten maakt zich niet meer druk na zijn vijftigste: 'Je moet het jong verdienen en oud uitgeven

Nadine Visser na nieuw Nederlands record: ‘Ik dacht: ik ga gewoon lekker rennen’

28 augustus Nadine Visser heeft in Parijs haar Nederlands record op de 100 meter horden verbeterd. Na haar tijd van 12,58 seconden vertelt ze in het Stade Charléty over de vermoeidheid na de Spelen en de ontspanning waarmee ze nu naar haar nieuwe toptijd snelde. ,,Nu was ik juist heel relaxed, dat kan dus ook goed werken.”