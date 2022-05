Joost Luiten moet vol aan de bak voor gedroomde trilogie: ‘Natuurlijk is het enorm frustrerend’

Dat de ene dag op de golfbaan nooit hetzelfde is als een volgende, dat liet Joost Luiten vrijdag zien tijdens de tweede ronde van het Dutch Open in Cromvoirt. De tweevoudig winnaar begon als verrassende klassementsleider, maar moet dit weekeinde vol aan de bak om nog aanspraak te maken op de gedroomde trilogie.

Het is een wereld van verschil deze vrijdag op Bernardus Golf in het Brabantse Cromvoirt. Het gezicht van Joost Luiten staat op onweer, als hij van hole 1 stapt met een double bogey (twee boven par, red.) op z’n scorekaart. Een dag eerder had hij het nog gezegd: „Ik moet vrijdag geen domme fouten maken.” Laat de 36-jarige Rotterdammer dat nou net wél doen op de tweede dag van het Dutch Open.

De 102de editie van het Nederlandse World Tour-toernooi was nog wel zo goed begonnen, met Luitens naam aan het einde van de dag bovenaan op het leaderboard. Eindelijk, na een heel lange periode waarin het spel van de tweevoudig winnaar ondermaats was. Of zoals de goedgebekte Luiten het zelf met enig gevoel voor dramatiek stelde: hij sloeg geen bal recht. Uitgerekend op ‘zijn’ toernooi, dat hij won in 2013 en 2016 en waarvan hij als ambassadeur het uithangbord is, kwam onverwacht de ommekeer.

Volledig scherm Titelverdediger Kristoffer Broberg (links) kijkt met zijn caddy toe waar de bal van Joost Luiten belandt tijdens de tweede ronde van het Dutch Open op Bernardus Golf in Cromvoirt. © Pix4Profs/Thomas Segers Met de nodige bravoure liep Luiten op Hemelvaartsdag over de baan. Bijna elke slag was een voltreffer, het kleine witte balletje landde vrijwel steeds waar hij het wilde hebben, spaarzame missers werden met een glimlach weggewuifd. Met een score van -7 nam Luiten de leiding. Zijn droomstart was precies wat het toernooi, het naar succes smachtende Nederlandse golf en vooral de inmiddels naar plek 401 op de wereldranglijst afgezakte speler zelf nodig hadden. Luiten straalde, Dutch Open-directeur Daan Slooter evenzeer en de aanwezige golffans juichten mee.

De aanpassingen in zijn spel als gevolg van een trainerswissel eerder dit seizoen, na een ruim 20-jarige samenwerking, hebben tijd nodig, gaf Luiten aan. Dit jaar lukte hem het nog niet om zijn sterke trainingen ook naar een wedstrijd te vertalen. Tot de openingsronde van het Dutch Open. Die start was heel fijn en vooral goed voor zijn zelfvertrouwen. „Het is nog maar één ronde, we hebben er nog drie te gaan”, sprak hij donderdag al direct realistisch.

Na de volgende achttien holes is Luiten de eerste om de complexiteit van de golfsport te duiden. Na deze tweede ronde is hij niet langer klassementsleider, want Luiten komt binnen met een dagscore van +3. De -7 op het scorebord verandert naar -4, waarmee Luiten op vijf slagen staat van lijstaanvoerder Haotong Li (-9). „Gisteren speelde ik heel goed, vandaag liep het een stuk minder. Hoe dat kan? Tja, dat is golf. Dit is een spel van heel kleine marges. Op dit niveau is een lip in of lip out (een bal die over de rand van de hole rolt en net wel of niet valt, red.) een verschil tussen een score van min 3 of plus 3.”

De reactie van Luiten bij Ziggo Sport: (tekst gaat verder onder de video)

Zijn mindere spel van vrijdag is volgens Luiten geen onoverkomelijk drama. „Natuurlijk is het enorm frustrerend. Iedereen die golft, weet hoe het voelt. Vermenigvuldig dat met tien, dan weet je hoe wij ons voelen. Daarom is dit ook een heel moeilijk beroep en zo’n moeilijke sport. Het is niet om te klagen, maar het is wel iets waar je als professioneel golfer continu mee te dealen hebt.”

Vandaag en morgen moet Luiten vol aan de bak, om het toernooi voor een derde keer op zijn naam te schrijven. „Stap één is gehaald: het halen van de cut”, aldus de winnaar van zes toernooien op de Europese Tour, die vorig jaar goed ziek was van zijn voortijdige uitschakeling op Bernardus. „Er is nog niets verloren, ik sta maar op vijf slagen van de leider.’’