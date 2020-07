Joost Luiten opnieuw sterk op dreef in 1e ronde in Oostenrijk

Luiten neemt in het voorlopige klassement de gedeelde vijfde plaats in. De eerste ronde is nog aan de gang. Luiten produceerde woensdag een eagle, vijf birdies en twee bogeys.

Luiten startte vorige week bij de Austrian Open in Atzenbrugg eveneens sterk. Zijn rondje van 65 slagen (-7) was toen goed voor de koppositie na de eerste dag. Luiten wist echter zijn hoge niveau niet vast te houden. Hij moest zondag genoegen nemen met de achttiende plek in het eindklassement. Beste Nederlander in Atzenbrugg was Wil Besseling. Hij eindigde als derde. Darius van Driel belandde op de vierde plaats. Beide Nederlanders zijn in Ramsau niet van de partij.