Joost Luiten start redelijk in Mexico

Blessure Van Hunenstijn valt mee, outdoorsei­zoen niet in gevaar

21 februari De hamstringblessure van sprintster Marije van Hunenstijn valt mee. De 23-jarige Apeldoornse atlete viel zaterdag na de halve finale op de 60 meter tijdens het NK indoor uit. ,,Dat was enorm balen, maar mijn outdoorseizoen is niet in gevaar.”