Joshua bokst in Wembley tegen Povetkin

Boehlé en Van de Velde openen EK met zege voor thuispu­bliek

15 juli Het beachvolleybalduo Dirk Boehlé/Steven van de Velde hebben namens Nederland het EK in eigen land succesvol geopend. Het Oranje-tweetal was in Apeldoorn in drie sets te sterk voor het Italiaanse koppel Marco Caminati/Enrico Rossi: 21-18 29-31 15-9. De twee thuisspelers toonden na het verlies in de lange tweede set fysieke en mentale veerkracht.