Joshua krijgt herkansing tegen Ruiz

Ruiz was in New York de vervanger van de Amerikaan Jarrell Miller. Die zou eigenlijk tegen Joshua boksen, maar testte positief bij een dopingcontrole en moest zijn bokslicentie inleveren.



Ruiz staat als beroepsbokser nu op 33 overwinningen, waarvan 22 op knock-out. Hij verloor één keer, in 2016 tegen de Nieuw-Zeelander Joseph Parker, in een duel om de vacante WBO-wereldtitel. Joshua bleef in New York vooralsnog op 22 overwinningen steken.