Judoka Polling terug na zwaar jaar: Ik was mentaal zo moe

Het had niet veel gescheeld of Polling was op de mondiale titelstrijd uitgekomen voor Italië, het geboorteland van haar vriend Andrea Regis met wie ze samenwoont in Turijn. Na de teleurstellend verlopen Spelen van Rio, waar de Nederlandse nummer één van de wereldranglijst al in de eerste ronde onderuit ging, maakte ze lijstjes met voor- en nadelen van beide landen. Aanvankelijk stonden er onder Nederland slechts twee plusjes, haar coach en fysiotherapeute. Toch viel de keus uiteindelijk voor haar geboorteland.

,,Als ik voor het geld had gekozen, dan was het Italië geworden'', legt de judoka met ADHD uit in een moordend tempo. ,,In Nederland betaal ik 3000 euro per jaar voor een kamer op Papendal, waar ik de helft van het jaar woon om te trainen. Mijn eigen bijdrage is hier ook nog eens 3000 euro. In Italië krijg ik zelfs al een bonus als ik zevende op het WK word. En ik ben na mijn loopbaan zeker van een baan. Ik was dan denk ik in een gevangenis gaan werken met kinderen met problemen. Maar ik wil ook graag goud op de Spelen en op een WK winnen en die kans is toch groter in Nederland.''

En dus koos Polling voor haar geboorteland, waar ze tijdens een pauze van zes maanden na de Spelen afstudeerde aan de PABO. ,,Ik was mentaal zo moe dat ik rust nodig had en ik moet ook aan later denken'', verklaart ze haar break. ,,Tijdens die periode wilde ik ook herstellen van een elleboogblessure, maar uiteindelijk moest ik in februari toch geopereerd worden. Toen werd ook duidelijk waarom ik al zo lang knieklachten had en moest ik me ook nog aan een meniscus laten helpen. Voor die operatie staat zestien weken revalideren en ik zit nu pas op veertien.''