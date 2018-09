Judoka's Steenhuis en Korrel naar kwartfinales

Lakers LeBron James tempert verwachtin­gen: 'Lange weg te gaan'

8:16 De Amerikaanse basketbalvedette LeBron James begint zonder al te grote verwachtingen bij zijn nieuwe club Los Angeles Lakers aan het nieuwe seizoen in de NBA. De Lakers zullen zich onmogelijk al kunnen meten met kampioen Golden State Warriors, zei de 33-jarige topschutter bij zijn eerste publieke optreden namens zijn nieuwe club. ,,We hebben nog een lange weg te gaan voordat we kunnen concurreren met Golden State. Wij vertrekken vanaf nul.''