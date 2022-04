Judoka Sanne van Dijke naar mogelijk volledig Nederlandse EK-finale

Mogelijk neemt Van Dijke (26) het later op de dag in de finale op tegen landgenote Hilde Jager, die het in de halve eindstrijd nog opneemt tegen Marie Eve Gahie uit Frankrijk.

Voor judoka Frank de Wit zitten de EK judo er al na één wedstrijd op. De nummer 7 van de wereld verloor in de klasse tot 81 kilogram in de golden score, de verlenging, van de Italiaan Giacomo Gamba, de mondiale nummer 230. De laaggeklasseerde Gamba wierp De Wit na anderhalve minuut in de golden score op zijn zij en dat betekende meteen het einde van de wedstrijd.

Bij de vrouwen verloor debutante Joanne van Lieshout in de klasse tot 63 kilogram in de eerste ronde van de Roemeense Florentina Ivanescu. Geke van den Berg won in dezelfde klasse in haar eerste partij van Anastasiia Antipina uit Oekraïne. In de klasse tot 70 kilogram won regerend Europees kampioene Sanne van Dijke in haar eerste partij van de Belgische Gabriella Willems. Hilde Jager versloeg in die klasse Jovana Buncic uit Servië in haar eerste duel.