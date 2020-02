Judoka Savelkouls deze week terug naar Nederland na lange operatie

,,In eigen land zal verder onderzoek en behandeling plaatsvinden en bekijken we hoe we het beste aan het herstel kunnen werken”, aldus Savelkouls.



De 27-jarige judoka in de klasse boven de 78 kilogram raakte bij de Grand Slam in Parijs in haar eerste partij geblesseerd. “Mijn knie raakte uit de kom en deze is in het ziekenhuis weer teruggezet. Daarna heb ik een lange operatie ondergaan. Ik ben in goede handen bij de medische staf en word uitstekend verzorgd. Maar ja, wat een mooie dag in Parijs had moeten worden is anders verlopen dan ik had verwacht.”