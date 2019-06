Judoka Van Dijke bereikt finale op EK, Vermeer gaat op voor brons

Judoka Sanne van Dijke staat zondagmiddag in de finale van de EK. Ze was in de halve finale van de klasse tot 70 kilogram te sterk voor de Française Marie Eve Gahie.

Van Dijke maakt vooralsnog een uitstekende indruk in Minsk, waar de EK tijdens de Europese Spelen worden gehouden. Ze opende haar titelstrijd met winst op de Russin Aljona Prokopenko en was vervolgens ook te sterk voor Aleksandra Samardzic uit Bosnië en Herzegovina en de Ierse Megan Fletcher. In de finale wacht voor Van Dijke een ontmoeting met Margaux Pinot uit Frankrijk.



Sanne Vermeer (-63 kg) slaagde er niet in de finale te bereiken. Zij verloor haar halve eindstrijd van de Franse wereldkampioene Clarisse Agbegnenou. Vermeer strijdt zondagmiddag in een rechtstreeks gevecht met de Duitse Martyna Trajdos om brons.

Frank de Wit kon niet aan de verwachtingen voldoen. De als eerste geplaatste Nederlander in de klasse tot 81 kilogram verloor zijn eerste optreden in de herkansing. Hij liet zich verrassen door de Italiaan Antonio Esposito. De Wit ging in de kwartfinale onderuit tegen de Hongaar Attila Ungvari.

Volledig scherm Frank de Wit. © ANP

Polling verliest: ‘Werken aan mijn geduld’

Kim Polling is al in de tweede ronde uitgeschakeld. De Zweedse Anna Bernholm nam de viervoudig Europees kampioene in een houdgreep en plaatste zich voor de kwartfinale.



Polling, uitkomend in de klasse tot 70 kilogram, opende haar Europese titelstrijd met een zege op ippon op de Duitse Laura Vargas Koch. De Nederlandse stond lang aan de kant met een hernia en vertelde al voor de EK dat ze nog ritme mist. Ze hoopte in de hoofdstad van Wit-Rusland, waar het EK onderdeel uitmaakt van de Europese Spelen, weer mee te strijden om de medailles. Die droom kan ze dus uit haar hoofd zetten.



Ze liet na haar nederlaag tegende Zweedse haar frustraties de vrije loop. ,,Zij doet geen zak maar kan wel van een goede judoka winnen”, stelde ze. ,,Mijn rug is weer goed, nu moet ik aan mijn geduld werken.” Lees hier meer van de reactie van Polling.

Kanshebber Franssen direct onderuit