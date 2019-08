Judoka Van ’t End pakt wereldtitel in het hol van de leeuw

MLB Schoop zorgt met homeruns voor evenaring record, hoofdrol voor Bogaerts

9:36 Honkbalinternationals Xander Bogaerts (Boston Red Sox) en Jonathan Schoop (Minnesota Twins) bewezen weer eens hun waarde in de MLB. Arubaan Bogaerts was verantwoordelijk voor twee van de vier homeruns die er mede voor zorgden dat zijn ploeg in Denver met 7-4 te sterk was voor de Colorado Rockies. Antilliaan Schoop had met twee homeruns en vier RBI's een groot aandeel in de 8-2 zege bij de Chicago White Sox.