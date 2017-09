Judoploeg kan kater van Rio niet wegspoelen bij WK

Michael Korrel (- 100 kg) en Tessie Savelkouls (+78 kg) waren zaterdag één zege verwijderd van een bronzen medaille. Ze slaagden er echter, net als vrijdag Marhinde Verkerk (- 78 kg), niet in om zich met eremetaal te belonen.



Korrel moest zijn meerdere erkennen in de ervaren Rus Kirill Denisov. Even voor zijn nederlaag was hij nog dicht bij een plaats in de finale. Aaron Wolf kon in de reguliere speeltijd van vier minuten niet het verschil maken tegen Korrel. De Japanner sloeg vervolgens wel toe in de golden score, de verlenging van een judowedstrijd. Wolf veroverde uiteindelijk ook de wereldtitel.



Korrel was het toernooi nog zo goed begonnen in de klasse onder de 100 kilogram, de categorie waar de op dit moment geblesseerde Henk Grol regelmatig successen vierde. Hij won met waza-ari van de Israëliër Peter Paltchik en noteerde zelfs drie waza-ari's tegen de Kroaat Zlatko Kumric. In de kwartfinale moest de Belg Toma Nikiforov er met twee waza-ari's aan geloven.