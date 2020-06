Kabinet steunt initiatief Alberda voor ‘vitale en gezonde samenleving’

"Ze zijn het roerend eens met de inhoud zoals we die hebben gepresenteerd. Er moet nú iets veranderen, in dit tijdsgewricht", liet Alberda weten. "Later deze maand praten we verder, nog voordat Van Rijn vertrekt. VWS gaat ervoor zorgen dat andere departementen, zoals Onderwijs, Economische Zaken en Sociale Zaken ook een bijdrage gaan leveren. Alleen Sport en VWS is te smal voor deze materie, het eigenaarschap moet ook bij andere ministeries komen te liggen. Het moet een integrale benadering worden."

Naast Van Rijn, Alberda en Blokhuis namen oud-volleyballer Bas van de Goor en neuropsycholoog Erik Scherder aan de video-call deel. Het is de bedoeling dat bij de volgende praatsessie de gesprekspartners weer lijfelijk aanwezig zijn in dezelfde ruimte.

Paginagroot pamflet

Aanleiding voor het onderhoud was een paginagroot pamflet ruim een week geleden in twee landelijke kranten over de cruciale rol van sport en bewegen in de maatschappij. Met Alberda, Van de Goor en Scherder maken Epke Zonderland en de voetbalcoaches Louis van Gaal, Sarina Wiegman en Guus Hiddink zich hiervoor eveneens sterk. Elf sportbonden en koepel NOC*NSF ondersteunen het initiatief van Alberda en co.

,,De beste mensen moeten beschikbaar komen om ons te gaan helpen", betoogde Alberda. ,,Er moet een ministerie van Rijksvitaliteit komen, zogezegd, vergelijkbaar met Rijkswaterstaat. Of dat ministerie er daadwerkelijk komt? Dat is de droom van ons zevental. Het initiatief ligt nu bij VWS. Ze gaan de regie nemen om de andere departementen in deze discussie te betrekken. Over de inhoud, de urgentie en het bestrijden van welvaartsziekten, obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en ouderdomskwalen zijn we het allemaal eens. Bewegen heeft daarop een positieve invloed.”

Alberda: ,,In deze coronacrisis is duidelijk geworden hoe alles met elkaar samenhangt. Daarom moeten de verschillende departementen nu hun verantwoordelijkheid nemen voor een vitaal Nederland. Sport is een ultieme verbinder. Bewegen moet een preventief middel worden en niet een medicijn achteraf."