Kamminga pakt EK-zilver achter ongenaakbare Peaty op 100 meter school

De 25-jarige Kamminga tikte in Boedapest aan in 58,10 seconden. Daarmee was hij een kleine halve seconde langzamer dan de Britse zwemmer Peaty die al jaren de schoolslag domineert. Kamminga veroverde twee jaar geleden op de EK kortebaan in Glasgow, waar Peaty ontbrak, goud op de 100 en 200 meter school.

Peaty is al jaren een klasse apart op de schoolslag. De 26-jarige Brit veroverde bij de Spelen van Rio 2016 goud op de 100 meter en schreef bij de EK’s van 2014, 2016 en 2018 steeds de 50 en 100 school op zijn naam. Kamminga slaagde er vorige maand in Eindhoven als eerste na Peaty in om onder de 58 seconden te duiken op de 100 meter (57,90). Het wereldrecord van de Brit staat op 56,88.

Toussaint

Kira Toussaint plaatste zich in Boedapest als tweede voor de finale van de 50 meter rugslag. De houdster van het Europees record (27,10) zette in de halve finales 27,22 seconden neer. Alleen de Schotse Kathleen Dawson was net als in de series iets sneller: 27,19.

Met Maaike de Waard heeft de Nederlandse zwemploeg in de finale van woensdag nog een medaillekandidate in het water liggen. De Waard kwalificeerde zich in 27,69 als derde voor de strijd om de medailles.

Toussaint veroverde maandag, op de openingsdag van de EK langebaan, zilver met de estafetteploeg op de 4x100 vrij. De 26-jarige Noord-Hollandse mikt individueel op eremetaal op de rugslag. Bij de EK kortebaan van 2019 in Glasgow pakte Toussaint goud op de 50 en 100 meter rug en brons op de 200 rug. Met 27,10 heeft Toussaint sinds vorige maand het Europees record op de 50 rug op haar naam staan.

Kira Toussaint