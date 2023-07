Kamminga pakt weer zilver na bijzondere WK-finale op 100 meter schoolslag: drie zwemmers tikken als tweede aan

Op de 100 meter schoolslag won Kamminga al twee keer mondiaal zilver: in 2021 bij de Olympische Spelen en in 2022 op de WK. Tijdens dat toernooi van een jaar geleden werd Kamminga ziek en wat volgde was een kwakkeljaar. Zijn trainingsomvang moest de Noord-Hollander terugschroeven van dertig à veertig uur in de week naar een voor een topsporter schamele vijf uur. Hij was fysiek en mentaal opgebrand.

Maar zijn basis is goed en dus streed de poulain van bondscoach Mark Faber na zes maanden serieus trainen maandag in de WK-finale weer gewoon mee om de prijzen. Tussen Martinenghi en Fink in tikte Kamminga na 58,72 tegelijkertijd aan. ,,Ik ben zo blij dat ik een rotjaar zo kan afsluiten, weer zilver op WK, geweldig”, jubelde Kamminga direct na zijn race voor de camera van de NOS. ,,Het was kort dag. Dan is er twijfel voor nu, niet voor volgend jaar. Als ik dit nu al kan, belooft dat veel.” In 2024 zijn de wereldkampioenschappen in februari in Doha en in de zomer natuurlijk de Olympische Spelen in Parijs.

,,Het ligt allemaal dicht bij elkaar”, zag Kamminga al na de halve finale, die hij zondag in 59,08 won. Dat was toen de vijfde tijd. Qin dook onder de 58 seconden en hij leverde dus ook in zijn eerste grote finale.

Marcel Wouda blijft de laatste (en enige) Nederlandse wereldkampioen in het olympische 50 meterbad. Hij won in 1998 goud op de 200 meter wisselslag.

Schouten, De Waard en Toussaint lopen finale mis

Op de 100 meter schoolslag bij de vrouwen bleef Tes Schouten in de halve finales steken. Haar 1.06,53 leverde de tiende plaats op. Het Nederlands record zette Schouten in april van dit jaar in Eindhoven op 1.05,71. De Litouwse Rut Meilutyte kwalificeerde zich met 1.05,09 als snelste voor de eindstrijd van dinsdag.

De 100 meter rugslag voor vrouwen leverde ook geen Nederlandse finaleplaats op. Maaike de Waard eindigde met 59,84 als elfde, Kira Toussaint met 59,89 als twaalfde. Toussaint traint tegenwoordig in Spanje met de groep van de Canadese coach Ben Titley, waartoe ook Kylie Masse behoort. Haar Nederlandse record staat op 58,65. De snelste tijd in de halve finales was van de Amerikaanse Regan Smith: 58,33.

China pakte ook het goud op de 100 meter vlinderslag voor vrouwen. Yufei Zhang kreeg die plak voor haar tijd van 56,12 seconden. De mannenfinale van de 50 meter vlinderslag, zonder Nyls Korstanje, werd gewonnen door Europees kampioen Thomas Ceccon uit Italië in 22,68 seconden.

Dit artikel wordt tijdens de finalesessie geüpdatet