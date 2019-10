Kampioen dankzij Baby Shark? Dit is wat je moet weten over de World Series

HonkbalHouston Astros begint vannacht als de grote favoriet aan de World Series. Maar tegenstander Washington Nationals is een niet te onderschatten outsider die zijn onverwachte succesverhaal compleet wil maken. Dit is wat je moet weten over de finale van het Amerikaanse honkbalseizoen.

De te kloppen ploeg

In Houston is de laatste jaren met succes gebouwd aan een ploeg die in staat moet zijn om meerdere titels te veroveren. De Astros wonnen de World Series voor het eerst in 2017, werden vorig jaar door de latere winnaar Boston Red Sox uit de finale gehouden, maar staan er nu dus gewoon weer. Houston heeft op basis van de prestaties dit seizoen het thuisvoordeel in de best-of-seven serie. De ploeg van manager A. J. Hinch won 107 van de 162 wedstrijden in het reguliere seizoen. Meer dan welke ploeg ook. Jose Altuve, de slechts 1.68 m. tweede honkman, is de man in vorm. Maar de grote vedettes in Texas staan op de heuvel. Met Justin Verlander en Gerrit Cole hebben de Astros de twee misschien wel beste pitchers van de wereld in huis.

Volledig scherm Gerrit Cole (l) en Justin Verlander op de cover van Sports Illustrated. © Sports Illustrated

Kansloos

Niemand die nog geen stuiver gaf voor de kansen van de Nationals na de dramatische seizoenstart met 31 nederlagen in de eerste 50 wedstrijden. Maar in Washington bleef iedereen rustig en bleek de ploeg van manager Dave Martinez zonder de vertrokken superster Bryce Harper (Philadelphia) toch een heel wat beter collectief dan verwacht. De Nationals plaatsten zich na een geweldige inhaalrace – het seizoen werd afgesloten met 93 overwinningen en 69 nederlagen - voor de play-offs. Daarin werd gewonnen van Milwaukee Brewers, Los Angeles Dodgers en St. Louis Cardinals.

Naar de haaien

Voor het geheim van het succes in Washington kunnen we natuurlijk wijzen op de rol van de prima pitchers Max Scherzer, Stephen Strasburg en Patrick Corbin of de doorbraak van de jonge Juan Soto, die vrijdag zijn 21ste verjaardag viert. Maar wat waren de Nationals dit seizoen geweest zonder Baby Shark? Nadat outfielder Gerardo Parra het populaire kinderliedje koos als zijn walk-up song, vond de ploeg de weg omhoog. Het aanstekelijke – of irritante – deuntje werd een enorme hit in Washington. En hoe beter de Nationals gingen presteren, hoe massaler ‘Baby Shark’ werd gezongen op de tribunes. Dus kijk niet raar op als je straks in de World Series weer volwassen mensen in een haaienpak ziet en duizenden enthousiaste fans met hun handen happende bewegingen maken.

De beste speler uit Houston

Speelt voor de Washington Nationals. Anthony Rendon, geboren en getogen in Houston, is misschien wel de grootste bedreiging voor de ploeg uit zijn hometown. De 29-jarige derde honkman is bezig aan een uitstekend seizoen en zou zelfs wel eens kunnen worden uitgeroepen tot MVP van de National League. De bescheiden Rendon, die als jochie de spelers van de Astros om een handtekening vroeg, is één van de drie kandidaten voor die titel. Stond met een homerun aan de basis van de ommekeer in de beslissende play-offwedstrijd tegen het favoriete Los Angeles Dodgers.

Volledig scherm Anthony Rendon. © Getty Images

Primeur

De Astros (ook verliezend finalist in 2005) staan voor de derde keer in de World Series. Voor de Nationals is het de eerste keer. Zo heel vreemd is dat laatste overigens niet, want de club bestaat in zijn huidige vorm pas 14 jaar. De franchise is een voortzetting van Montreal Expos, dat in 2005 verhuisde en een andere naam kreeg. Het is overigens niet de eerste keer dat een ploeg uit de hoofdstad in de World Series staat. De Washington Senators, die in 1961 uit de stad vertrokken en verder gingen als Minnesota Twins, werden kampioen in 1924 en verloren de finale in 1933.

Volledig scherm Feest bij de Astros nadat LA Dodgers is verslagen in de World Series van 2017. © EPA

Programma World Series (best-of-seven)

Dinsdag 22 oktober: Astros – Nationals (02.08 uur, NL-tijd, dinsdag op woensdagnacht)

Woensdag 23 oktober: Astros – Nationals (2.07 uur)

Vrijdag 25 oktober: Nationals – Astros (2.07 uur)

Zaterdag 26 oktober: Nationals – Astros (2.07 uur)

Zondag 27 oktober: Astros – Nationals* (1.07 uur)

Dinsdag 29 oktober: Astros – Nationals* (1.07 uur)

Woensdag 30 oktober: Astros – Nationals* (1.08 uur)