Kandie snelt in Valencia naar wereldrecord halve marathon

Nageeye wil in Valencia minuut onder zijn marathonre­cord lopen

5 december Abdi Nageeye is vooral dankbaar dat hij na twaalf wedstrijdloze maanden zondag in Valencia eindelijk weer eens een marathon kan lopen. ,,We willen allemaal weer graag hardlopen. Ik weet niet eens meer hoe het voelt om lange tijd boven de 20 kilometer per uur te lopen”, zegt de 31-jarige Nederlands recordhouder (2.06.17).