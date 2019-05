Kawhi Leonard leidt Raptors naar eerste NBA Finals

Eerste 100 meter Schippers nog niet genoeg voor WK

25 mei Dafne Schippers is haar buitenseizoen begonnen op de International Flanders Athletics Meeting. Ze liep in Oordegem in de series van de 100 meter een tijd van 11,38 seconden. Daarmee was ze op de natte baan in België 0,09 sneller dan landgenote Marije van Hunenstijn. Met 11,38 zat Schippers 0,14 boven de kwalificatie-eis voor de WK in Doha.