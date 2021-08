Kelly van Zon pakt voor de derde keer op rij paralympisch goud: ‘Ik heb het geflikt’

Tafeltennisster Kelly van Zon heeft in Tokio voor de derde keer op rij goud gepakt op de Paralympische Spelen. De 33-jarige Brabantse was in de finale van de klasse 7 in vijf games te sterk voor Viktoria Safonova uit Rusland. Van Zon trok de partij na een achterstand van 2-1 met 3-2 naar zich toe: 11-8, 3-11, 4-11, 11-5, 11-8.

,,Ik heb het geflikt”, zei de tafeltennisster, die op de Paralympische Spelen van 2008 in Peking brons veroverde. Van Zon pakte daarna goud in Londen 2012 en Rio 2016. Ze voert sinds 2008 bijna onafgebroken de wereldranglijst aan. Van Zon kampt sinds haar geboorte met een heupafwijking en een verschil van 11 centimeter in beenlengte. Ze heeft bovendien verminderde spierkracht in haar linkerbeen.

,,Ze drong me naar achteren, maar daar kon ik niets. Ik moest dicht bij de tafel blijven”, zei Van Zon over de finale in de Japanse hoofdstad tegen Safonova. ,,Op het einde ging dat goed. Over winnen of verliezen heb ik tijdens de partij niet nagedacht. Ja, op 10-7 dacht ik wel: ik kan het weer flikken. Ik ben ontzettend blij dat het weer gelukt is. Brons en daarna drie keer op rij goud, dat is wel goed ja.”

Volgens Van Zon is deze van haar drie gouden medailles de mooiste. ,,Hoewel mijn familie hier niet bij kon zijn, is dit de mooiste. De weg hiernaartoe is zo ontzettend lang geweest. We hebben vanwege corona 1,5 jaar geen competitie gehad. Aan alle gouden medailles zit een mooi verhaal, maar ik vind het ontzettend mooi dat ik het nu weer geflikt heb. Ze zitten allemaal op mij te azen, ik voel die druk. Ik praat daar nooit over en ik probeer er ook zo min mogelijk aan te denken, maar ik voel het wel. Het wordt steeds moeilijker om te blijven winnen, ook in je hoofd.”

De tafeltennisster bezorgde Nederland de twintigste medaille op de Paralympische Spelen in Tokio. De teller staat halverwege het toernooi op acht keer goud, zeven keer zilver en vijf keer brons.