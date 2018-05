Keniaan Kiprop ontkent dopinggebruik

Kiprop, die op de 1500 meter in 2011, 2013 en 2015 WK-goud won, heeft via social media gereageerd op de beschuldigingen. ,,Ik heb de verhalen gelezen waarin ik met doping in verband word gebracht. Als een atleet ben ik altijd een voorvechter geweest van de strijd tegen doping in Kenia. Daar geloof ik sterk in. Ik wil niet dat alles waarvoor ik hard heb gewerkt sinds mijn internationale debuut in 2007 wordt verwoest. Ik hoop dat ik kan bewijzen dat ik een schone atleet ben in alle opzichten.''