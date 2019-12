Keniaanse atleet Kitwara 16 maanden geschorst vanwege doping

De 33-jarige atleet, vaak aanwezig in Nederlandse wegwedstrijden, testte na de marathon van Seoul in maart van dit jaar positief op een verboden middel tegen astma. De schorsing is opgelegd door de AIU, de onafhankelijke internationale dopingwaakhond in de atletiek.



Kitwara, die in 2014 in Chicago met 2.04.28 zijn beste tijd op de marathon liep, gaat niet in beroep tegen de schorsing. Hij gaf aan dat hij het middel om therapeutische redenen gebruikte en niet wist dat het op de lijst van verboden middelen stond.