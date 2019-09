Keniaanse Chepngetich wint slopende marathon

WK atletiekDe Keniaanse Ruth Chepngetich heeft in de nachtelijke hitte van Doha de wereldtitel behaald op de marathon. Op zeven kilometer voor de finish maakte de 25-jarige hardloopster zich los uit een kopgroep van vier. Ze finishte in 2.32.43.

Rose Chelimo, in Kenia geboren maar lopend voor Bahrein en twee jaar geleden in Londen nog winnares van het goud, werd tweede (2.33.46). Het brons was voor Helalia Johannes uit Namibië (2.34.15). De 39-jarige Keniaanse routinier Edna Kiplagat, wereldkampioene in 2011 en 2013, kwam als vierde binnen.

Het was een slopend warme wedstrijd; de temperatuur schommelde tussen de 30 en 32 graden. Tientallen deelneemsters haalden de finish niet in de loodzware race. Het was waarschijnlijk de warmste marathon ooit gelopen op een kampioenschap. Ambulances reden af en aan om oververhitte hardloopsters naar het veldhospitaal te brengen.