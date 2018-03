Keniaanse, Japanse en Ethiopische atletes naar Marathon Rotterdam

Door Pim Bijl Jepkesho liep vorig jaar haar persoonlijk record van 2.21.37 tijdens de Marathon van Parijs. In 2016 won Jepkesho eveneens deze Marathon van Parijs en werd zij voor Kenia geselecteerd om haar land te vertegenwoordigen op de olympische spelen in Rio. Op papier heeft de 27-jarige Jepkesho de snelste tijd.

De 35-jarige Kayoko Fukushi uit Japan is meervoudig finaliste op diverse wereldkampioenschappen en kwam ook uit op de Spelen. Meest aansprekend is haar bronzen medaille op het WK marathon van 2013. In 2016 won Fukushi nog de Marathon van Osaka in een persoonlijke record van 2.22.17. Biruktayit Eshetu uit Ethiopië heeft een persoonlijk record van 2.23.51. Die tijd liep de 27-jarige loopster in 2015. Eshetu won eerder ook op het uitdagende parcours van de Marathon van Sydney. De organisatie verheugt zich verder op de komst van Sintayehu Lewetegn, de talentvolle 21-jarige Ethiopische debuteert in Rotterdam op de klassieke afstand.