Kenianen heersen als vanouds bij marathon van Boston, zege Chebet

Cherono won in 2019 in Boston, Kipruto zegevierde vorig jaar (in 2.09.51). De marathon werd toen als gevolg van de coronapandemie in oktober gehouden in plaats van zoals gebruikelijk op de derde maandag van april.



In 2020 ging de Boston Marathon helemaal niet door vanwege het coronavirus. Boston behoort tot de zes ‘majors’ van de marathon. Ruim 28.000 mensen liepen maandag mee.



Chebet won zijn eerste major. Hij eindigde in 2016 al eens als derde in Berlijn.