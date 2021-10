Kenley Jansen kan titelprolongatie met LA vergeten: Braves naar de World Series

Albies liep in de eerste inning op een tweehonkslag van Austin Riley het eerste punt binnen voor Atlanta, dat in Eddie Rosario de grote man had. De buitenvelder sloeg in de vierde inning met een homerun drie punten binnen en bracht daarmee de stand op 4-1. AJ Pollock deed met een RBI-double in de zevende inning nog wel iets terug, maar verder dan 4-2 kwam de sterrenploeg uit Los Angeles niet.