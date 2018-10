Kenley Jansen wint divisietitel met Dodgers

Walker Buehler was de grote man bij de Dodgers. Hij domineerde in 6 2/3 innings. Cody Bellinger en Max Muncy maakten beiden een homerun. Jansen, de 'closer' (afsluitende werper) van de ploeg uit LA, kwam in de laatste inning in actie. Hij speelde dit seizoen niet veel wedstrijden vanwege problemen met zijn hart. Maar maakte in augustus eerder dan verwacht zijn rentree. Hij laat zich waarschijnlijk na afloop van het seizoen opereren.