Kevin Durant neemt Warriors bij de hand tegen LA Lakers

Zonder de nog altijd geblesseerde vedette Stephen Curry wist de titelhouder in de NBA pas in de verlenging een beslissing te forceren: 114-116. Kevin Durant nam de Warriors bij de hand met 36 punten en elf rebounds, Klay Thompson droeg zeventien punten en tien rebounds bij.



Halverwege de wedstrijd in het Staples Center van Los Angeles werd een ceremonie gehouden met Kobe Bryant in de hoofdrol. De 39-jarige Amerikaan, die vorig jaar na een carrière van twintig seizoenen in de NBA bij de Lakers stopte, kreeg een groots afscheid. Shirts met de twee nummers waarmee Bryant speelde, 8 en 24, werden opgehangen in de eregalerij in de nok van het stadion. Nooit mag een basketballer van de Lakers meer deze nummers dragen.