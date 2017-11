Kevin Groeneveld droomt van de MotoGP

De verwachtingen kunnen niet hoger gespannen zijn. Zeker niet als je vader je heeft vernoemd naar een van de grootste Amerikaanse motorcoureurs ooit, Kevin Schwantz. De pas 17-jarige Kevin Groeneveld uit Apeldoorn loste de eerste belofte al in: hij is een van de jongste Nederlandse kampioenen ooit in de Sport Cup van de Open Wegrace Cup van Nederland.

De weg is nog lang, wil hij echt een flink woordje meespreken in de nationale top. ,,De Sport Cup is niet het niveau dat ik nastreef, dat is duidelijk. De Supercup en het Open Nederlands kampioenschap rijden. Dat is mijn doel voorlopig, al droom ik van veel meer.’’

Paplepel

Aan talent heeft de 1.91 meter lange Apeldoorner geen gebrek, zoveel is al snel duidelijk. De leerling van de mbo-opleiding scootertechniek kreeg dat talent met de paplepel ingegoten, want vader Ruud is een bekende naam in de motorwereld. ,,Met hem ging ik al mee naar de circuits toen ik amper kon lopen. Op mijn negende ben ik begonnen met de minibikes. Toen al had ik iets met snelheid en pk’s.’’

Tot een paar jaar geleden zijn lengte hem parten begon te spelen. ,,Ik ben best lang en dat is op een minibike niet handig. Daarom zijn we vorig seizoen begonnen in de Sport Cup, om te kijken of ik de stap naar 1000 cc motoren al aan kon.’’ In april 2016 reed hij zijn eerste wedstrijd op zo’n grote motor, maar ging direct onderuit. De angst kreeg hem echter niet te pakken. ,,Ik ben vaker onderuit gegaan en dat doet wat met je. Het mag alleen nooit je zelfvertrouwen aantasten, je moet vertrouwen op je eigen kwaliteiten.’’

Volledig scherm Motorcoureur Kevin Groeneveld met de beker na zijn overwinning in de SportCup 1000 cc 2017. © eigen Foto

En afgelopen seizoen begon het oogsten, want vanaf deze zomer won Groeneveld nagenoeg elke wedstrijd waaraan hij meedeed. Twee dubbele wedstrijden in Duitsland en zeven keer op het circuit van Assen. En dat maakt het een stuk makkelijker richting sponsors, weet hij. ,,Met een titel op zak heb je een beter verhaal, dat scheelt heel erg veel.’’ Zo kon hij half oktober overstappen op een snellere motor, die hij door steun van sponsors kon huren.

Inbraak

Een mooie ontwikkeling, zeker gezien de mindere gebeurtenis een maand eerder. Toen werd Groeneveld ’s ochtends bij het circuit van Assen wakker gemaakt door de politie. Er was ingebroken in de bus waar de racespullen van de Apeldoorner lagen. Zijn motorpak, borstprotector, carbon helm en handschoenen waren meegenomen. Met geleend materiaal en zijn oude motorpak kon Groeneveld toch verder richting kampioenschap.

Hij richt zich nu op het voorjaar van 2018 wanneer hij mag starten in de Pro Cup. ,,De eerste drie wedstrijden worden direct beoordeeld. Als mijn tijden dan te snel zijn voor deze klasse kan ik doorstomen naar de Supercup. Daar hoop ik wel op. Maar meedoen om de titel in de Pro Cup is ook al fantastisch, dan moet ik gewoon nog wat geduld hebben.’’

Met dromen over de MotoGP en in de voetsporen treden van mannen als Valentino Rossi is niets mis natuurlijk. Die weg is nog lang, maar Groeneveld heeft zijn stip aan de horizon gezet. ,,Ik houd nu eenmaal van snelheid en kracht. 200 pk onder je kont en met meer dan 300 kilometer per uur over het circuit: heerlijk.’’