Kijken naar Giovanni Caprara, de nieuwe baas van Oranje

Door Lisette van der Geest



Wie deze avond op Giovanni ‘Gianni’ Caprara let, kijkt vanzelf naar zijn handen. Soms drukt hij zijn vingertoppen tegen elkaar, vooruitlopend op een gepassioneerde zin. Dan weer strijkt de 57-jarige Italiaan door zijn grijze haren. Maar het vaakst houdt de man die Nederland in januari naar de Olympische Spelen moet loodsen, beide handen verbijsterd en gefrustreerd uiteen.



Hij is met zijn clubteam op bezoek in het Toscaanse Scandicci, waar Lonneke Slöetjes onder contract staat. De Nederlandse sterspeelster krijgt voor het duel een knipoog ter herkenning. Als clubcoach van Il Bisonte Firenze uit het nabije Florence kon hij het niet maken haar eerder te spreken, vond Caprara, dus tilde hij de ontmoeting over de derby heen. Komende week volgt het gesprek over het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in januari in Apeldoorn. Daar valt één ticket voor Tokio te verdienen. Het is voor Oranje de laatste kans op plaatsing voor de Spelen van 2020.