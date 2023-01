Kimberley Bos houdt zicht op historische medaille bij WK skeleton

Bos kwam tot runs van 1.08,23 en 1.08,69. Ze staat 4 honderdsten van een seconde achter de Canadese Jane Channell. Mirela Rahneva staat tweede op 0,39 van de Duitse Kreher, die in de eerste run met 1.08,12 de snelste was. De Oostenrijkse Janine Flock was in de tweede run 1 honderdste van een seconde sneller dan Kreher. Zij staat zesde op 0,64 van de Duitse.