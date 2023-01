Kimberley Bos staat EK-titel af: ‘Ik ben gewoon heel trots dat ik vierde ben geworden op het EK’

De Duitse Tina Hermann is de nieuwe Europese kampioen, met een tijd van 1.56,52. over twee runs, Janine Flock uit Oostenrijk pakte het zilver (1.57,14). Ze was net iets sneller dan Susanne Kreher, de Duitse nummer 3 van de Europese titelstrijd. (1.57,15)

Bos kwam na 1.57,81 voor de tweede keer over de finish. Het EK werd tijdens een wereldbekerwedstrijd gehouden. Bos eindigde in dat klassement als vijfde, want Mirela Rahneva uit Canada liet de vierde tijd noteren (1.57,16). Bos stak de afgelopen weken in goede vorm. Ze won de wereldbekerwedstrijd in Winterberg. Bos heeft nu haar zinnen gezet op het WK van volgende week in het Zwitserse Sankt Moritz, waar ze vorig jaar Europees kampioen werd.

,,Het was niet mijn beste wedstrijd denk ik”, reageerde Bos na afloop. ,,Maar voor Altenberg ben ik nog steeds heel blij met deze prestatie. De ene run gaat hier beter dan de andere. Ik had twee relatief constante runs, maar maakte in de eerste run een fout. En in de tweede run ging ik voor de derde bocht al in de fout. Het is wat het is. Ik ben gewoon heel trots dat ik vierde ben geworden op het EK.”