Kimberley Bos wint op olympische baan in Pyeongchang

,,Een mooie bevestiging dat het een goede keus was om helemaal de wereld over te reizen om twee wedstrijden te doen”, aldus Bos, die vrijdag bij de eerste wedstrijd in Pyeongchang tweede was geworden achter Uhlaender. Met 1.47,55 gaf de 26-jarige Gelderse toen 0,36 seconde toe op de Amerikaanse.

Bos is pas net hersteld van een spierscheuring in haar bovenbeen. Ze gaf de wedstrijden in Zuid-Korea de voorkeur boven de wereldbeker in het Zwitserse wintersportoord Sankt Moritz, omdat ze in Pyeongchang dacht meer kans te maken om punten te scoren, die ze nodig heeft om zich te kunnen kwalificeren voor het WK in Altenberg. ,,Ik zit inmiddels wel aardig in de goede richting om mee te doen aan het WK”, aldus Bos. ,,Met deze resultaten zou ik aan de goede kant zitten, maar ik heb bij de World Cup in Sigulda nog een wedstrijd om punten te pakken.”