Kimmann na drie jaar weer de beste op Papendal

Drie jaar geleden pakte hij op Papendal zijn eerste wereldbekerzege. Pas een maand geleden kreeg die in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines een vervolg. Wel werd Kimman, eveneens in zijn debuutjaar 2015, wereldkampioen. Morgen volgt er nog een wereldbekermanche.

,,Ik sta er goed op'', concludeerde Kimmann, een maand voor het WK in Bakoe. ,,Ik wilde hier graag goed zijn voor eigen publiek. Het geeft net iets meer zenuwen en stress.'' Bovendien speelde natuurlijk het ernstige ongeluk mee dat teamgenoot Jelle van Gorkom begin januari op de baan van Papendal overkwam. Kimmann zag het gebeuren, was lang van slag door het ongeval dat werd veroorzaakt door een niet verwijderde veiligheidsketting. In Frankrijk droeg hij zijn zege op aan Van Gorkom. Ditmaal gingen alle Nederlandse deelnemers en een aantal buitenlandse BMX'ers vooraf op de foto achter een groot spandoek met de tekst 'StayStrong #37', refererend aan de revaliderende coureur uit Lichtenvoorde. Kimmann: ,,Hier winnen maakt de cirkel compleet.''

Kimmann kan er inmiddels goed over praten. Hij heeft het 'een plaats gegeven', vertelt hij tussen twee heats door. ,,Jelle en ik hadden een minder jaar achter de rug. Normaal rijd je of je leven ervan afhangt, maar het was net een procentje minder. We waren gebrand op een goed jaar.'' Het liep anders. Van Gorkom was aanwezig op Papendal maar hield zich in de luwte, Kimmann won.