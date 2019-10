Kipchoge: Blij dat Obama zich realiseert dat er geschiedenis is geschreven

Met een voorzichtige lach op het gezicht kijkt hij naar de beelden van afgelopen zaterdag. Eliud Kipchoge is deze ochtend in Den Haag om uitgebreid terug te blikken op zijn marathon in 1 uur, 59 minuten en 40 seconden. Een bescheiden man vertelt over de dagen na die historische dag in Wenen.

Vanaf het eerste moment na de finish tot de eindeloze felicitaties op sociale media, de prestatie van Kipchoge wordt sinds zaterdag uitgebreid gevierd. Van voetbalclubs Tottenham Hotspur en Manchester City, tot oud-president van de Verenigde Staten Barack Obama, ze feliciteerden de Keniaan allemaal. ,,Ik ben erg blij dat Obama zich realiseert dat we geschiedenis hebben geschreven’’, vertelt Kipchoge, die via Twitter reageerde op de vorige president van Amerika en hem uitnodigde voor een gesprek over ‘a running world’.

Volledig scherm © REUTERS Kipchoge kijkt verder dan het hardlopen als sport. ,,Ik zeg altijd, ‘a running world is a peaceful world’. Als mensen over de hele wereld gaan hardlopen, krijg je overal gezondere mensen’’, benadrukt de Keniaan, die de hoop uitspreekt op een wereld met meer vrede. ,,Op een dag hoop ik dat wereldleiders naar bijvoorbeeld Syrië kunnen gaan zonder dat ze zoveel beveiliging nodig hebben. En dat mensen daar ook naartoe gaan, gewoon om hard te lopen, de steden te zien en daarvan te genieten.’’ Het is een missie waarover Kipchoge graag met Obama zou discussiëren.

Naast Barack Obama is het team rondom Kipchoge een veel terugkomend onderwerp van gesprek. ,,In een oorlog zijn het de soldaten die vechten, maar de credits gaan naar de heren daarboven.’’ Met deze uitspraak benadrukt de Keniaan hoe belangrijk zijn team is geweest in de recordpoging. ,,Ik loop niet alleen. Het was niet alleen mijn historische dag, het was de dag van mijn hele team.’’

Kritiek