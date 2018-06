Kipchoge doet mee aan Marathon van Berlijn

Kramp kost Niek Kimmann de kop op WK BMX in Azerbeid­zjan

10 juni Niek Kimmann baalt stevig. Het wereldkampioenschap in Baku, Azerbeidzjan had de bevestiging van zijn goede vorm moeten worden, maar het werd een deceptie. De in Lutten geboren fietscrosser kreeg tijdens de wedstrijden last van kramp en viel uit in de halve finales.