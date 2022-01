Kipchoge met steun van Ineos op jacht naar derde olympische titel

Een derde olympische titel op de marathon is het grote doel van Eliud Kipchoge. Dat zei de Keniase atleet woensdag bij de presentatie van Ineos als nieuwe partner van het NN Running Team van de Nederlandse manager Jos Hermens. Het Britse chemiebedrijf werkte eerder al samen rond het zogenoemde 1.59-project waarbij Kipchoge als eerste een marathon liep onder de 2 uur. Dat gebeurde in Wenen in 2019 en leidde tot een officieus record omdat er sprake was van speciaal gecreëerde omstandigheden.

Ineos maakte via sportdirecteur Dave Brailsford bekend het team in ieder geval tot en met de Olympische Spelen van Parijs 2024 te ondersteunen. ,,Dat zou zijn derde goud op de marathon op rij zijn, een niet eerder geleverde prestatie”, aldus Brailsford, die lang aan het hoofd stond van de wielerploeg Sky waarvan Ineos sinds 2019 de naamgever is.

Kipchoge (37) is de wereldrecordhouder op de marathon met een tijd van 2.01,39, gelopen in 2018 in Berlijn. In Tokio veroverde hij afgelopen zomer zijn tweede olympische marathontitel op rij. Op de vraag wat voor tijd er in Parijs nodig is, was de Keniaan duidelijk: ,,Het doel is winnen, de tijd maakt me niet uit.”

Ineos stond mede aan de basis van de recordpoging in Wenen die de naam ‘1:59 Challenge’ meekreeg. Het Britse chemie-energiebedrijf betaalde het team van wetenschappers en coaches dat het hardloopproject tot in de puntjes voorbereidde. Kipchoge liep in Wenen iets meer dan vier ronden op een beschut parcours, terwijl een aantal zogenoemde hazen in wisselende samenstelling in V-vorm voor hem liepen.

Of er een vergelijkbare uitdaging verwacht mag worden lieten de betrokkenen in het midden. “Er is wat dat betreft niets concreet”, zei Valentijn Trouw, prestatiedirecteur van het Running Team. “Wat we ons met het 1:59-project realiseerden was dat we een impact konden creëren die de sport overstijgt. Het was meer dan een atletiekevenement, er werden grenzen doorbroken. Eliud wil mensen inspireren en motiveren. Dat kan door nieuwe evenementen te organiseren.”